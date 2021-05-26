Возле Красноярска высадили сеянцы сибирской ели в рамках акции "Сад памяти"

КРАСНОЯРСК, 26 мая. /ТАСС/. "Сад памяти" в рамках всероссийской акции к 80-летию начала Великой Отечественной войны заложили возле Красноярска. В пригородном Емельяновском районе высадили 4 тыс. сеянцев сибирской ели, сообщила в среду пресс-служба правительства Красноярского края.

"Сегодня в Емельяновском районе высадили деревья в рамках международной акции "Сад памяти". Участники акции вместе с губернатором края Александром Уссом и председателем законодательного собрания Дмитрием Свиридовым высадили 4 тыс. трехлетних сеянцев ели сибирской и передали эстафету Вологодской области", - сообщили в пресс-службе.

В Красноярском крае в этом году высадят почти 24 тыс. деревьев и кустарников разных пород - сосну, кедр, ель, березу, акацию, рябину, калину, черемуху - на площади более 20 га. Участие в акции принимают волонтеры, студенты, корпоративные команды. Присоединиться может любой желающий - высадить дерево в память об участниках и героях Великой Отечественной можно в саду или на приусадебном участке.

"Высадки деревьев проходят как в местах боевых сражений, так и в городах трудовой доблести, к числу которых теперь относится и Красноярск. Но это еще и хороший экологический эффект. На протяжении трех лет в регионе наращиваются темпы лесовосстановления. В планах в этом году увеличить показатели еще на 20%. Главная задача в перспективе - высаживать не меньше, чем вырубается. Для нас это очень важно, ведь в крае сосредоточено 14% площади лесов нашей необъятной России", - сказал Усс.

Акция "Сад памяти" началась в городе-герое Севастополь в 2020 году, она была приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тогда акция впервые достигла своей цели - высадить 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году она посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны. Особое значение для акции имеет формат #СадПамятиВшколе. Выпускники выходят на высадки, вспоминая своих героев и всех тех, кто уходил на фронт со школьной скамьи. Формат был предложен 12-летним школьником из Башкирии Матвеем Анискиным и поддержан президентом РФ. По предварительным данным, акция охватит 75 регионов страны - от Калининграда до Приморья, от Мурманска до Краснодара. В общей сложности в стране высажено уже более 26 млн деревьев.