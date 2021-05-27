Власти Иркутска просят снизить расход воды на ГЭС из-за угрозы подтоплений в городе

ИРКУТСК, 27 мая. /ТАСС/. Власти Иркутска в четверг заявили об угрозе подтоплений в городе и просят снизить расход воды на Иркутской ГЭС.

"Необходимо крайне осторожно подходить к увеличению сбросов воды. Мы видим, что выше плотины отмечается серьезное обмеление, а ниже плотины, наоборот, высокий уровень воды. Вкупе с майскими осадками это приводит к угрозе затопления части районов Иркутска. Мы предлагаем координировать работу и в настоящий момент уменьшить объем сброса воды через Иркутскую ГЭС", - приводятся в сообщении пресс-службы администрации Иркутска слова мэра Руслана Болотова.

Глава города направил председателю правительства Иркутской области Константину Зайцеву обращение о сложившейся ситуации.

Главный инженер ООО "Евросибэнерго - гидрогенерация" (управляет Ангаро-Енисейским каскадом ГЭС, контролируется компанией En+ Group) Юрий Дворянский в четверг сообщил журналистам, что Иркутская гидроэлектростанция работает в штатном режиме и сегодня расход воды составляет 2 200 куб. м в секунду. По информации компании, для ГЭС в настоящее время Росводресурсами установлен диапазон расхода 1 800 - 2 500 куб. м в секунду. В мае гидроэлектростанция работала на расходе 2 500 куб. м в секунду, так как в 2020 году был большой приток воды в озеро Байкал и Иркутское водохранилище, и нужно было подготовить их к весеннему половодью и летним дождям. Несколько дней назад ГЭС снизила расход.

Ситуация на водохранилище

В результате высокого расхода воды гидроэлектростанцией уровень Иркутского водохранилища на данный момент опустился примерно на метр ниже среднемноголетнего. Начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азат Насыров сообщил журналистам, что это не критично. "На днях было заседание по этому вопросу с участием прокуратуры при участии всех заинтересованных ведомств, в том числе Росрыболовства. По докладу Росрыболовста, ущерба биоресурсам не зафиксировано. Мы тоже негативных последствий не отметили", - сказал Насыров, отметив, что в истории водохранилища есть периоды, когда уровень опускался более чем на два метра.

Руководитель отдела водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейнового управления Росводресурсов Михаил Людвиг сообщил журналистам, что в четверг состоится заседание межведомственной рабочей группы, на котором планируется установить для Иркутской ГЭС с 1 июня расход 2 200 куб. м. Расходы на июль и август будут корректироваться в зависимости от прогнозы притока воды и с учетом угрозы подтоплений в населенных пунктах.

С 2020 года наблюдается повышенный приток воды в озеро Байкал. Осенью уровень воды повышался на 12 см выше максимальной отметки. Расход на Иркутской ГЭС был увеличен. В конце сентября он доходил до 2 800 куб. м в секунду. Тогда это привело к подтоплению островов на реке Ангаре.

Иркутская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на реке Ангаре, вытекающей из Байкала, расположена в 65 км от истока. Сооружения ГЭС образуют Иркутское водохранилище.