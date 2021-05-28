Двухнедельный фестиваль в память о Хворостовском пройдет в Красноярске в конце октября

ТАСС, 28 мая. Фестиваль в память о баритоне Дмитрии Хворостовском продлится в Красноярске две недели - с 16 по 31 октября. В его программе запланированы более 10 мероприятий, сообщил ТАСС министр культуры региона Аркадий Зинов.

"Фестиваль будет проходить и в театре оперы и балета, и в большом концертном зале краевой филармонии, и в органном зале, и в доме кино. Он будет длиться с 16 октября по 31 октября. Там более десятка крупных событий", - сказал Зинов.

По словам министра, местный театр оперы и балета уже начал работать над постановкой "Дон Жуан". "В ней привлечены топовые режиссерско-постановочные группы: это режиссер Михаэль Штурмингер, дирижер Петер Феранец, Кристиан Кох. И они начали работу за полгода. Сейчас прошли прослушивания, идут мастер-классы с солистами. Началась работа декорационных, пошивочных цехов. Мы надеемся, что ежегодная постановка таких масштабных оперных постановок станет главным ядром фестиваля", - сообщил Зинов.

Фестиваль учрежден при участии родителей певца, проводится Красноярским фондом развития искусства имени Дмитрия Хворостовского при поддержке Министерства культуры России и правительства Красноярского края. Художественный руководитель фестиваля - Антон Левахин.

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Здесь он окончил педагогическое училище и институт искусств. В 1985-1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Народный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Глинки (1991). За свою карьеру выступал в оперных театрах "Ковент-Гарден" (Лондон), "Метрополитен-опера" (Нью-Йорк) и др. Исполнил партии в операх "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Травиата" Джузеппе Верди, "Иоланта" Петра Чайковского.

Умер 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни. 28 ноября 2017 года состоялось захоронение первой урны с прахом музыканта на Новодевичьем кладбище в Москве. Вторая была доставлена в Красноярск и заложена в сквере рядом с институтом искусств, которому присвоено имя певца.