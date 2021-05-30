В Новосибирской области умер мужчина, которого ранили в голову при задержании

НОВОСИБИРСК, 30 мая. /ТАСС/. Мужчина, оказавший сопротивление при задержании и получивший выстрел в голову от полицейского в Мошковском районе Новосибирской области, умер в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Как сообщала пресс-служба ГУ МВД по региону, вечером в пятницу инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль Toyota, который требования об остановке не выполнил и продолжил движение. Сотрудники начали его преследование. Автомобиль остановился у придорожной гостиницы, ехавшие в нем попытались скрыться, полицейский смог задержать одного из них. Двое других вернулись и попытались оказать сотруднику полиции сопротивление.

Тогда один из полицейских достал табельное оружие. Мужчины продолжили сопротивляться, и в ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел в одного из сопротивлявшихся. 19-летний молодой человек был доставлен в медицинское учреждение, а двое других - в отдел полиции. В ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка.

В свою очередь СК по региону возбудил дело ч. 1 ст. 118 и ч. 3 ст. 286 ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Превышение должностных полномочий") УК РФ. В ведомстве уточнили, что выстрелу предшествовали удары руками и ногами по телу потерпевшего, что выходило за пределы должностных полномочий полицейского.