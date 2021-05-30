Режим повышенной готовности ввели в Тулуне Иркутской области из-за угрозы паводка

ИРКУТСК, 30 мая. /ТАСС/. Режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в реке Ия в районе города Тулун Иркутской области до 683 см при критической отметке 730 см, ввели в городе. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Сегодня, 30 мая, с 14:00 (10:00 мск) в Тулуне введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил мэр города Юрий Карих. На 20:00 (15:00 мск) уровень воды в реке Ия составил 683 см (критическая отметка составляет 730 см)", - говорится в сообщении.

В Тулуне подготовлены два пункта временного размещения, на место прибыла группировка МЧС в количестве 46 человек. Специалисты и спасатели объявляют местным жителям через громкоговорители о необходимости покинут дачные участки. В случае, если вода подступит к дороге, то въезд к ним будет запрещен.

Ранее режим повышенной готовности ввели в шести муниципалитетах Приангарья из-за угрозы паводка. Подтоплены 18 приусадебных участков. В поселке Шиткино, где подтоплены 11 приусадебных участков, уровень воды в Бирюсе составляет 575 см при критической отметке 570, за 12 часов он снизился на 3 см. В населенном пункте Бирюса, где вода остается на семи участках, уровень в реке составляет 332 см при критическом 400 см, за 12 часов он снизился на 12 см.

В 2019 году Иркутская область пережила разрушительные летние паводки. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Сильнее всего пострадал Тулун.