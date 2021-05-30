В Алтайском крае проверят аттракционы после инцидента с опрокидыванием батута

БАРНАУЛ, 30 мая. /ТАСС/. Власти Алтайского края проведут внеплановую проверку аттракционов после инцидента с опрокидыванием батута в Барнауле, в результате которого пострадали два ребенка, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев.

"В связи с происшествием с детьми на батуте в Барнауле 30 мая губернатор Виктор Томенко поручил заместителю председателя правительства [края] Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов. Проверку будет проводить инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники", - говорится в сообщении.

В воскресенье в 16:20 (12:20 мск) в Барнауле у ТЦ "Район" перевернулся батут. В результате происшествия пострадали две девочки, они госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. СК по региону возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Проверку проводит прокуратура.