Крупный свинокомплекс в Иркутской области признали виновным в загрязнении рек

ИРКУТСК, 31 мая. /ТАСС/. Предприятие "Усольский свинокомплекс" признали виновным в нарушении природоохранных требований, из-за чего сточные воды загрязнили реки. Об этом в понедельник сообщается на сайте Усольского городского суда.

"В ходе планового рейдового осмотра акватории и водоохранной зоны реки Белая и реки Мальтинка было установлено, что в результате прорыва обваловки с полей "Усольского свинокомплекса" осуществлен сброс загрязняющих веществ в составе талых вод, что является нарушением. Было выявлено, что из-за частичного отсутствия обваловки образован заболоченный участок местности, из которого впоследствии берет свой исток река 2-я Мальтинка", - говорится в сообщении.

Установлено, что предприятие размещает отходы производства на сельхозполях, не предназначенных для этого. Исследование проб воды из рек Мальтинка, Мальтинка-1, Мальтинка-2 показало, что загрязнение произошло в результате утечки неочищенных талых вод. Назначено административное наказание в виде запрета на 90 суток на размещение отходов производства на участке в поселке Белореченский, за это время предприятие должно устранить нарушения. Постановление не вступило в законную силу.

Комментарием ответчика ТАСС не располагает, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива Павел Сумароков не ответил на телефонный звонок.

В апреле Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура сообщала о загрязнении реки Мальтинка сточными водами с сельскохозяйственного объекта, в результате чего испортилась водопроводная вода в городе Усолье-Сибирское - у нее появился неприятный запах, но химического загрязнения не выявили. В ходе осмотра территории Усольского свинокомплекса был обнаружен прорыв заградительных сооружений поля, в результате чего сточные воды попали в реку. Генеральному директору предприятия внесли представление об устранении нарушений.