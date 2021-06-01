В Приангарье возбуждено уголовное дело о контрабанде леса в Китай на 4,5 млн рублей

ИРКУТСК, 1 июня. /ТАСС/. Следственные органы в Иркутской области возбудили уголовное дело о контрабанде древесины в Китай на 4,5 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В Иркутской области по материалам проверки Осетровской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов. С сентября по октябрь 2019 года [индивидуальный предприниматель] подал в таможенный орган декларации на товары, в которых к вывозу с территории Российской Федерации заявлены пиломатериалы объемом 493 куб. м рыночной стоимостью 4,5 млн рублей. В качестве подтверждения законности происхождения лесоматериалов декларант предоставил документы о покупке древесины у стороннего юридического лица, которое фактически данные лесоматериалы ему не поставляло, самостоятельно их не изготавливало", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере"). В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры ТАСС уточнили, что лес незаконно был поставлен в Китай.