Экс-замначальника колонии в Красноярском крае подозревают в незаконных рубках

ТАСС, 2 июня. Бывшего заместителя начальника колонии №16 в Красноярском крае и индивидуального предпринимателя подозревают в причастности к незаконным рубкам леса. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Пресечена преступная деятельность заместителя начальника исправительной колонии № 16 ГУФСИН России по Красноярскому краю и индивидуального предпринимателя, причастного к незаконной рубке лесных насаждений", - сообщил собеседник агентства, добавив, что делом занимались сотрудники ФСБ. Он уточнил, что заместитель начальника колонии уволился.

По информации источника, в 2016 краевой Минлесхоз выделил колонии лесной участок площадью 8 тыс. га. Колония заключила с предпринимателем госконтракты на заготовку древесины. Объем вырубленных насаждений был превышен и, как считают правоохранительные органы, чтобы скрыть это, замначальника колонии ежемесячно готовил отчеты в министерство с другими цифрами. Ущерб оценивается в 23 млн рублей.

По факту незаконных рубок в особо крупном размере возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 260 УК РФ).