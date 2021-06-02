Пляжи Новосибирска откроются в середине июня в связи с долгим прохождением паводка

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Открытие пляжей в Новосибирской области, где с начала мая установилась жаркая погода, планируется только после 15 июня в связи долгим прохождением паводка. Всего планируется открыть 22 пляжа, шесть из которых находятся в Новосибирске, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС по региону Юрий Карпов.

"В этом году мы не думаем, что это будет раньше 15 июня в связи с тем, что проходит до сих пор паводок на территории области, и вода пока не соответствующего качества", - сказал Карпов.

Он отметил, что в связи с тем, что жители области уже активно купаются, в местах неорганизованного отдыха дежурят спасатели. Карпов пояснил, что большая часть мест, где купаются жители области, не предназначены для этого. "Данные места остаются опасными в связи с тем, что там непроверенное дно, отсутствие обеспечения безопасности, как это необходимо делать на пляже, [в виде] спасательных постов. Таких мест у нас зарегистрировано, в которых проходит массовое количество происшествий, 311 по территории области", - сказал он, добавив, что на них планируется выставить 66 спасательных постов.

В мае научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что наиболее сложная гидрологическая ситуация в связи с паводком прогнозировалась в Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской, Томской, Кемеровской и Омской областях. Дожди, прошедшие на Алтае, могут осложнить паводковую обстановку в регионах Сибири. Сейчас прохождению волны готовится Барнаул, ожидается, что к концу недели вода достигнет Новосибирского водохранилища.