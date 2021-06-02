"Россети Сибирь" инвестирует в проект БАМ-2 более 5,7 млрд рублей за три года

КРАСНОЯРСК, 2 июня. /ТАСС/. Компания "Россети Сибирь" направит за 2021-2023 годы на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта БАМ-2 более 5,7 млрд рублей. Об этом заявил генеральный директор компании Павел Акилин на встрече с представителями инвестиционного сообщества.

"По проекту БАМ-2, который мы выполняем по поручению правительства, у нас получается общая сумма порядка 5,7 млрд рублей на реализацию данного проекта [за период 2021-2023 годов]", - сказал Акилин.

Он добавил, что за счет реализации данного проекта компания рассчитывает получать с 2024 года дополнительную выручку в размере 6 млрд рублей за 5 лет, или 1,2 млрд рублей в год.

В пресс-службе компании ТАСС уточнили, что проект включает в себя 35 мероприятий, 2 из которых уже реализованы в 2020 году. "Реализация проекта БАМ-2 <…> приведет к развитию электроэнергетической инфраструктуры по направлению Кузбасс - порты Дальнего Востока и позволит увеличить пропускную способность Восточного полигона ОАО "РЖД" (БАМ и Транссиб) к 2024 году в 1,5 раза - до 180 млн тонн в год", - отметили в пресс-службе.

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Он входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года. Среди ее основных задач - повышение транспортной мобильности, расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения и инфраструктуры, обновление парка подвижного состава.