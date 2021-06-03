Уровень воды в Енисее в Красноярске за ночь превысил 4 м

КРАСНОЯРСК, 3 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Енисей в Красноярске утром в четверг превысил 4 м из-за водосброса на Красноярской ГЭС. Об этом в четверг говорится в сообщении мэрии Красноярска.

По данным на 20:00 (16:00 мск) 2 июня, уровень воды в Енисее составлял 3,86 метра, водосброс Красноярской ГЭС - 6 050 кубометров в секунду.

"По состоянию на 08:00 (04:00 мск) 3 июня сброс Красноярской ГЭС составляет 6 100 кубометров в секунду, уровень воды в р. Енисей - 404,4 см", - говорится в сообщении. Таким образом, за ночь уровень воды в Енисее повысился на 20 см.

Ранее в Красноярске из-за повышения водосброса на ГЭС оказались подтоплены городские набережные на левом и правом берегу Красноярска, в Октябрьском районе - придомовые территории и гаражи на улице Лесной. По информации ресурсоснабжающей компании "Краском", критический уровень воды в Енисее для работы водозаборов составляет 650 см.

В Красноярске из-за увеличения водосбросов на Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС силы МЧС и муниципалитета переведены в режим повышенной готовности.