На ремонт газовых скважин на севере Омской области направят 180 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Власти Омской области планируют с помощью компании "Газпром" провести на Тевризском газоконденсатном месторождении работы стоимостью 180 млн рублей для увеличения добычи газа, сообщил в четверг ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Александр Бурков. Из-за истощения этого месторождения жители трех районов на севере региона вынуждены с этого зимнего сезона отапливать дома дровами и электричеством.

Отключения частных жилых домов от газоснабжения начались в Тарском, Знаменском и Таврическом районах на севере Омской области еще зимой 2019 года. Из-за выросшего в сильные морозы потребления газа и истощения месторождения жители частных домов вынуждены были отапливать помещения дровами и электрическими нагревателями. Осенью 2020 года стало известно, что в наступившем отопительном сезоне газ в этих районах будет подаваться только для нужд приготовления пищи. Кардинально решить проблему газоснабжения севера области должен магистральный газопровод, строительство которого начнется в 2023 году.

"Нам сейчас необходимо 180 млн для того, чтобы отремонтировать две скважины и провести горизонтальное бурение шестой скважины. Здесь, я думаю, что мы с "Газпромом", нашими партнерами, найдем какое-то понимание с точки зрения оказания спонсорской помощи с их стороны. Поэтому, с одной стороны, идет строительство газопровода на север, с другой - мы должны на эти годы увеличить объем подачи газа на месторождения", - сказал Бурков.

Ранее он рассказал, что правительство рассчитывает провести ремонтные работы на месторождении в 2021 году. Для этого власти пригласили специалистов "Газпрома", которые должны были оценить возможность ремонта двух неработающих скважин и стоимость сами работ.

Добыча природного газа на Тевризском месторождении была организована в 1998 году. Эксплуатируемые скважины № 5 и 110 истощены и не в состоянии обеспечить вырастающее в морозы потребление газа. Скважина № 6 не эксплуатируется много лет из-за обводнения. Ее планировалось отремонтировать к началу отопительного сезона 2020 года, но ремонтные работы в прошлом году не дали ожидаемого результата.

О проблеме газификации севера Омской области

В Знаменском, Тарском и Тевризском районах Омской области в общей сложности проживают около 70 тыс. человек, при этом около 40 тыс. - в районных центрах. Ранее Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области перевело многоквартирные дома и соцобъекты в этих трех районах на альтернативные виды отопления - электричество, уголь и дровяное топливо. Для компенсации увеличившихся расходов на другие виды топливо из резервного фонда региона пострадавшим жителям была выделена субсидия в размере от 5 до 17,4 тыс. рублей.

Частные дома, отапливаемые газом, по закону обязаны иметь альтернативные виды топлива. Весной 2020 года омские власти увеличили жителям этих трех районов норму бесплатной заготовки дров с 10 кубометров раз в три года до 30 кубометров ежегодно. Это также позволит смягчить проблему отопления для жителей севера Омской области, где климатическая зима длится с ноября по март, а температура воздуха периодически снижается до минус 35-40 градусов.

В 2021 году "Газпром" начал проектирование газопровода протяженностью 94 км от газораспределительной станции (ГРС) в поселке Большеречье до ГРС города Тара, откуда газ будет подаваться по уже существующей системе трубопроводов потребителями трех районов. Но точные сроки строительства новой ветки станут известны только после завершения проектно-сметных работ.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.