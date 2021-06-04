Уровень воды в Енисее в Красноярске за сутки вырос почти до 4,3 м

КРАСНОЯРСК, 4 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Енисей в Красноярске, где паводком подтоплены набережные, причалы и береговая линия островов, за сутки увеличился на 22 см - до 4,3 м. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба мэрии Красноярска.

"По состоянию на 08:00 (04:00 мск) 4 июня сброс Красноярской ГЭС составляет 6 530 кубометров в секунду, уровень воды в реке Енисей - 426,6 см. За последние сутки уровень воды в Енисее увеличился на 22 см", - говорится в сообщении.

В Красноярске из-за паводка оказались подтоплены городские набережные на левом и правом берегу Красноярска, в Октябрьском районе - придомовые территории и гаражи на улице Лесной, острова на реке, лодочные причалы в Советском районе.

По информации ресурсоснабжающей компании "Краском", критический уровень воды в Енисее для работы водозаборов составляет 650 см.

В Красноярске из-за увеличения водосбросов на Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС, что делается для пропуска излишков воды во время паводка, силы МЧС и муниципалитета переведены в режим повышенной готовности. До этого масштабные подтопления в Красноярске были в 2006 году, когда водосброс на ГЭС достигал 11 тыс. кубометров в секунду.

В пресс-службе краевого главка МЧС сообщили, что в пригородном Березовском районе в садовом обществе "Ветеран" подтоплен 61 приусадебный участок. Проводится оповещение населения, дачникам помогают эвакуировать имущество.