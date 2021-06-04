Медучреждения в Новосибирске снова перепрофилируют под ковид-госпитали

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Новосибирский Минздрав заново перепрофилирует городскую клиническую больницу № 12 и госпиталь ветеранов войн № 2 для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Решение связано с увеличением числа помещенных в инфекционные госпитали пациентов старше 65 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства в пятницу.

"На этой неделе отмечается увеличение на 10-15% количества госпитализированных в инфекционные госпитали пациентов старше 65 лет, пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. <…> Поэтому Минздрав Новосибирской области принял решение для сохранения достаточного резерва коечного фонда инфекционного профиля частично перепрофилировать больницу № 12, для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус из групп риска, а также госпиталь ветеранов войн № 2, где пожилые пациенты и пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями будут долечиваться и проходить начальный этап реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе.

Оба этих медучреждения продолжат принимать пациентов и по своему основному профилю. Как отметила замминистра здравоохранения Елена Аксенова, госпитализированные пенсионеры не прошли вакцинацию. "Именно поэтому мы призываем граждан старше 65 лет и имеющих хронические неинфекционные заболевания, состоящих на учете у наших врачей, записаться и пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. Вакцина сейчас есть во всех прививочных пунктах, сегодня их уже более 100. Чтобы не допустить новых случаев коронавирусной инфекции, необходимо пройти вакцинацию", - приводит слова замминистра пресс-служба.

По данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 43,5 тыс. случаев коронавируса (плюс 75 за сутки), в том числе у 2 743 детей; 39,4 тыс. пациентов выздоровели. До конца июня в Новосибирской области действует обязательный масочный режим.