Власти Якутии готовы привлекать заключенных к работе на стройке

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Власти Республики Саха (Якутия) не видят ничего плохого в том, чтобы привлекать заключенных к работе на стройках, заявил глава региона Айсен Николаев.

"По этой теме идет много дискуссий. Я в этом ничего плохого не вижу, многие люди, которые в силу разных обстоятельств оказались в местах не столь отдаленных, хотят трудиться и потом вернуться к нормальной жизни. <...> Мы готовы. <...> В Якутии колонии есть, <...> у людей там есть проблема занятости. Уверен, что многие согласятся работать. Тем более, работы у нас много - мы строим жилье, строим промышленные объекты, строится железная дорога", - сказал он в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ.

В мае в ходе совещания в Красноярске директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Александр Калашников предложил создавать для осужденных, имеющих право на принудительные работы, трудовые лагеря на крупных строительных объектах, где наблюдается нехватка рабочей силы. Он пояснил, что такие трудовые ресурсы могли бы стать альтернативой мигрантам из ближнего зарубежья, подчеркнув, что речь идет о достойных условиях, в которых человек может проживать в квартире со своей семьей и получать достойную зарплату.

По данным ведомства, в российских исправительных учреждениях порядка 188 тыс. осужденных имеют право на исполнение наказания посредством принудительных работ.