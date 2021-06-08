Туристский кластер "Горный" в Хакасии получил первые гранты Ростуризма

ТАСС, 8 июня. Первые гранты Ростуризма получил туристский кластер "Горный" в Хакасии, победивший в конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров. Об этом сообщил ТАСС директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий.

Проект кластера вошел в число победителей Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, организованного Агентством стратегического развития при поддержке Минприроды, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Ростуризма. Заявку на создание кластера подавал заповедник "Хакасский". Он будет создан до 2025 года с объемом инвестиций более 500 млн рублей, реализация проекта началась в этом году.

"В настоящее время получены два гранта Ростуризма, началась реализация. Первый грант в размере 1,2 млн рублей направлен на обустройство горных экологических троп, второй (700 тыс.рублей) - на приобретение транспорта для кластера", - сообщил Непомнящий.

По словам директора заповедника, сейчас завершается оформление земельных участков для строительства Центра травничества и глемпингов - кемпингов повышенной комфортности. Их строительство планируют начать уже в этом году. Также заповедник заканчивает эскизную разработку (дизайн-макет) главного эколого-экскурсионного маршрута - Большой Саянской тропы.

Непомнящий отметил, что в рамках развития кластера одной из задач являлось создание природного парка "Маранкульский", он был организован 13 апреля 2021 года решением правительства Республики Хакасия

Природный парк площадью 22,6 тыс. га в Таштыпском районе республики направлен на восстановление и сохранение комплекса озер Маранкуль и Анзеркуль и прилегающих к ним территорий, а также на охрану редких видов животного и растительного мира. Центр травничества будет ориентирован на йога-туры и "восстановление здоровья, энергии в местах силы в горах Западного Саяна". Глемпинг рассчитан на 30 мест.

О заповеднике

Базовой территорией кластера станет особо охраняемая природная территория (ООПТ) "Позарым" (находится в ведении заповедника) и сопредельные территории. Заповедник "Хакасский" создан в 1999 году на базе государственных природных заповедников "Чазы" и "Малый Абакан". Его общая площадь составляет 267,9 тыс. га.