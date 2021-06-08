Сибирская генерирующая компания вложит 12 млрд рублей в модернизацию ТЭЦ-3 Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) проведет самую масштабную за последние десятилетия модернизацию ТЭЦ-3 в Новосибирске, на работы направят 12 млрд рублей. Модернизацию планируют провести до 2027 года, основных затрат потребует замена турбин, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"На ТЭЦ-3 в Новосибирске пройдет модернизация оборудования - самая масштабная за последние несколько десятков лет. В замену двух генераторов и двух турбин, строительство котла и установку трех электрофильтров СГК вложит 12 млрд рублей. Это обеспечит станции прирост мощности и снизит ее воздействие на экологию", - говорится в сообщении.

Как сообщил директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, компания выиграла отбор по федеральной программе ДПМ-2 (договор поставки мощности). Работа будет проведена в период с 2024 по 2027 год, специалисты заменят два турбогенератора, каждый с приростом мощности на 20 МВт.

К 2027 году пройдет обновление и котельного оборудования станции. Будет смонтирован новый котел производительностью 320 тонн пара в час или 192 Гкал/ч. Кроме того, один из старых котлов, который работает на станции уже более 50 лет, заменят на новый с тем же объемом производительности. В результате тепловая мощность ТЭЦ-3 с нынешних 945 Гкал/ч вырастет на 20% - до 1 137 Гкал/ч. Электрическая мощность станции увеличится с 497 до 537 МВт, прирост составит 8%. Еще одно направление модернизации ТЭЦ-3 - новые современные электрофильтры на двух котлах.

"Рост мощности теплового резерва очень важен для левобережной части Новосибирска. Там есть перспективные площадки, в частности [долгостроя] Новомарусино, полагаю, что в ближайшее время там возродится строительство", - отметил Колмаков.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, республик Хакасия и Тува.