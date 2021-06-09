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Три поликлиники стоимостью почти 2 млрд рублей построят в Новосибирской области

Предельный срок окончания работ - 2024 год

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Министерство строительства Новосибирской области объявило аукционы на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию трех поликлиник в городе Барабинске, а также Оби и в рабочем поселке Краснообск под Новосибирском, где в последние годы происходит активный рост численности населения. Общая начальная стоимость контрактов составляет более 1,9 млрд рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

"Министерству строительства Новосибирской области обеспечить заключение: долгосрочного государственного контракта на выполнение подрядных работ по строительству объекта "Здание поликлиники смешанного типа мощностью 750 п/ см с детским отделением 250 п/см в р. п. Краснообск ГБУЗ НСО "НКЦРБ", "Здание детской поликлиники мощностью 250 п/см ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ", "Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО "ОЦГБ" мощностью 550 п/см", - говорится в документах.

Согласно информации, большая часть финансирования предполагается за счет федерального бюджета. Предельный срок окончания работ - 2024 год. Первый контракт стоимостью 830,5 млн рублей предусматривает строительство здания поликлиники со взрослым отделением в Краснообске на 500 посещений, женской консультацией, травматологическим пунктом, дневным стационаром и детским отделением на 250 посещений.

Начальная цена второго контракта составляет 703,1 млн рублей, предполагается построить в городе Оби здание поликлиники для размещения взрослого отделения на 550 посещений в смену с дневным стационаром на 20 мест. Третий контракт стоимостью 372,7 млн рублей предусматривает строительство детской поликлиники на 250 посещений в смену с диагностическим, педиатрическим, хирургическим, стоматологическим, фтизиатрическим, школьно-дошкольным отделениями, а также отделениями восстановительного лечения и здорового ребенка.

Новые поликлиники входят в перечень 16 медучреждений, которые планируется построить в регионе по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Как сообщал ТАСС ранее министр здравоохранения региона Константин Хальзов, на инфраструктурные проекты по программе планируется направить более 5,2 млрд рублей.

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