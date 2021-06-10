Проверки ценового сговора организовали в девяти районах Алтая после снижения цен на молоко

БАРНАУЛ, 10 июня. /ТАСС/. Управление ФАС Алтайского края проводит проверки на предмет возможного ценового сговора в девяти районах региона после поступления информации о снижении закупочных цен на молоко. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на замначальника управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александра Кондыкова.

По последним данным, средняя стоимость закупочных цен на сырое молоко в крае - 19 рублей за 1 кг, что почти на 4 рубля выше цены за аналогичный период 2020 года. В Алейском, Краснощековском, Усть-Калманском, Родинском районах цена закупа молока у населения упала на 4-5 рублей за 1 кг. Обращения по поводу снижения закупочных цен на молоко поступают сразу из нескольких районов.

"При поступлении первого сигнала о снижении цен Алтайпищепром, проверив достоверность информации, направил обращение в УФАС. В настоящее время УФАС проводит проверки в Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Краснощековском, Новичихинском, Петропавловском, Поспелихинском, Рубцовском и Шипуновском районах. В случае выявления нарушений законодательства в части возможного заключения ценового сговора со стороны переработчиков молочной продукции к ним будут применены соответствующие меры. В прошлом году было установлено три факта нарушения антимонопольного законодательства по закупу молока у населения", - цитирует пресс-служба Кондыкова.

По его словам, изменение закупочных цен на молоко-сырье носит сезонный характер: на период с мая по август приходится пик производства сырого молока и одновременно с этим спад потребления готовой молочной продукции. Это, в свою очередь, приводит к значительному увеличению объема продукции, хранящейся на складах предприятий.

"Что касается сборного молока, закупаемого у населения, то оно не всегда соответствует требуемым параметрам регламента Таможенного союза к товарному молоку. Уровень его качества ниже, чем на современных фермах, способных к модернизации технологических процессов. Переработчики молока вынуждены применять дополнительную его обработку, в том числе стерилизацию, что приводит к дополнительным затратам. В связи с этим для сельхозпредприятий закупочная цена всегда выше, чем на сборное молоко, принимаемое у населения", - подчеркнул Кондыков.

В настоящее время в крае заключили более 2 тыс. договоров на реализацию молока между сборщиками и личными подсобными хозяйствами, которых в регионе более 450 тыс. Договоры на реализацию молока заключили лишь в трех районах из девяти, откуда поступают жалобы на снижение закупочных цен на продукцию.