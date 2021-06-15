Карбоновый полигон Новосибирского госуниверситета планируют открыть на форуме "Технопром"

НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Открытие карбонового полигона Новосибирского государственного университета (НГУ) запланировано в рамках международного научно-инновационного форума "Технопром", который пройдет 25-27 августа в Новосибирске. Об этом сообщил глава регионального министерства науки и инновационной политики Алексей Васильев.

"Есть планы открыть этот полигон в августе. Мы взаимодействуем с университетом с тем, чтобы открытие полигона и церемония начала строительства ЦКП "СКИФ" (центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" - установка мирового уровня для проведения фундаментальных и прикладных исследований) - это был комплекс мероприятий в рамках "Технопрома", - сказал Васильев в пятницу в пресс-центре ТАСС.

Карбоновые полигоны создаются по поручению президента РФ Владимира Путина. Они предназначены для расчетов способности поглощения окружающей средой углерода из атмосферы. В ходе форума пройдет заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Наука", будут обсуждаться ключевые для российской науки проекты: научно-образовательные центры, установки класса мегасайнс, научные центры мирового уровня, геномные центры и другое. Отдельная площадка будет посвящена развитию специализированных учебно-научных центров (СУНЦ) при университетах.

Центральной темой форума станет развитие "зеленой экономики", сообщила в свою очередь вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова. "За основу пленарного заседания мы взяли тему технологической трансформации как основы перехода к "зеленой экономике". Очень серьезно на Петербургском международном экономическом форуме [была] поставлена задача президентом РФ о том, что мы должны гигантскими шагами пройти тот путь, который часть государств уже прошли в развитии своих экономик и становлении своих производств. И все сферы без исключения вопросам "зеленой экономики" должны уделить особое внимание", - сказала она.

Планируется, что участие в форуме примут представители большей части российских регионов, а также 50 стран. Подтверждено, что одна из площадок форума будет организована в Берлине, очное присутствие планируют представители КНР.

Международный научно-инновационный форум "Технопром" ежегодно проходит в Новосибирске. В 2018 году форум посетил президент России Владимир Путин. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии. В этом году форум планируется провести в гибридном формате с 25 по 27 августа.