Иркутская область с 12 июня ужесточает противоэпидемические меры по борьбе с коронавирусом

ИРКУТСК, 12 июня. /ТАСС/. Власти Иркутской области с 12 июня сроком на четыре недели ужесточают противоэпидемические меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На этот период будет запрещена часть развлекательных и досуговых мероприятий, а спортивные соревнования будут проводить без зрителей, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Развлекательные, досуговые мероприятия запрещаются с 12 июня 2021 года, кроме демонстрации концертов, спектаклей, услуг музеев и зоопарков, деятельность которых должна осуществляться с соблюдением всех эпидемиологических ограничений. Спортивные и физкультурные состязания с 12 июня 2021 года могут проводиться только без зрителей", - сообщил представитель пресс-службы, добавив, что также граждан просят воздержаться от проведения публичных мероприятий.

По информации пресс-службы, ограничения будут действовать до 9 июля. Соответствующие изменения подписаны губернатором области Игорем Кобзевым. В регионе сохраняется масочный режим.

Всего по данным на 12 июня, с начала пандемии в регионе было выявлено 71,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 69,3 тыс. пациентов, скончалось порядка 2,6 тыс. человек.