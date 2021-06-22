Суд приговорил троих иркутян к различным срокам за контрабанду леса в Китай

ИРКУТСК, 22 июня. /ТАСС/. Суд в Иркутске приговорил к лишению свободы на срок восемь лет 10 месяцев участника преступной группы, которая незаконно продала в Китай лес на общую сумму более 160 млн рублей. Двое его соучастников получили условные сроки, сообщила во вторник пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Суд <…> признал подсудимых виновными, назначил одному из них наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей. Двум другим участникам ОПГ с учетом смягчающих обстоятельств назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 7 лет 10 месяцев со штрафом 400 тыс. рублей и 7 лет 6 месяцев со штрафом 390 тыс. рублей соответственно", - говорится в сообщении.

Лидером преступной группы был гражданин КНР, находящийся в международном розыске. Установлено, что в 2014-2015 годах участники группы приобрели лесоматериалы неизвестного происхождения, обманным путем получили лицензии на экспорт и перевезли в КНР лес на сумму более 160 млн рублей. При этом неуплата таможенных платежей составила более 105 млн рублей. Злоумышленники легализовали вырученные деньги, используя различные фирмы.

Они признаны виновными в незаконном обороте и контрабанде древесины, уклонении от уплаты таможенных платежей, легализации денежных средств, полученных преступных путем.