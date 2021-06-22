Алтайские власти намерены поставлять маралов в Бурятию и увеличить объемы поставок муки

БАРНАУЛ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Алтайского края рассчитывают на организацию поставок маралов для разведения в Бурятии, а также на увеличение объемов поставок мукомольно-крупяной продукции и кормосмесей, сообщил во вторник зампредседателя правительства региона Александр Лукьянов в рамках подписания плана по реализации соглашения о сотрудничестве между правительством регионов.

Документ, подписи под которым поставили Лукьянов и министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия Галсан Дареев, предполагает сотрудничество в области АПК, сельхозмашиностроения, а также в пищевой и перерабатывающей промышленности.

"С республикой мы успешно торгуем и поставляем алтайское продовольствие, прежде всего, мукомольно-крупяную продукцию, так как климатические условия в Бурятии более жестче. Бурятия входит в первую десятку регионов России, являющихся основными потребителями алтайской муки: ежегодно поставляем примерно от 28 до 30 тыс. тонн. Это довольно приличные объемы в рамках соглашения. Нам бы хотелось эти объемы увеличить. Я уверен, товарооборот увеличится", - сказал Лукьянов.

Также он отметил, что бурятские аграрии заинтересованы в приобретении алтайских маралов для единственной бурятской мараловодческой фермы. Общее поголовье маралов в хозяйствах Алтайского края составляет 33 тыс. животных.

"У Бурятии есть интерес к нашим маралам, так как природно-климатические условия у нас очень похожи: это те же самые горы, тот же травостой. Панты марала там будут отменного качества", - сказал Лукьянов.

Об интересах Бурятии

В свою очередь Дареев заявил о том, что Бурятия в ближайшие годы намерена интенсивно развивать сельское хозяйство и увеличивать продуктивность животных, поэтому опыт Алтайского края из-за схожести природно-климатических условий будет востребован. В республике расположено 2 млн гектаров сельхозугодий, яровой сев составляет около 150 тыс. гектаров.

"Около 60% муки, поставляемой в республику, это алтайская мука. Также к нам поставляют алтайские макаронные изделия, растительное масло, свинину. Наши сельхозорганизации сотрудничают с племенными хозяйствами Алтайского края и хотелось бы более интенсивного взаимодействия. Хотели бы посмотреть мараловодство в регионе, так как у нас появился мараловодческая ферма в горной местности. Там может получиться производство пантов в фармацевтических и медицинских целях, можно организовать пантовые ванны", - отметил Дареев.

План мероприятий соглашения предусматривает не только поставку маралов, но и мясных и молочных пород скота: бурятские аграрии заинтересованы в покупке у племенного предприятия "Барнаульское" герефордской и казахской белоголовой пород коров, а также красностепной породы, которая является молочной.

Кроме того, алтайские аграрии поставляют в Бурятию кормосмеси для животных - до 10 тыс. тонн ежегодно. Спросом пользуется алтайская мясная продукция, консервы и колбасные изделия. По словам Лукьянова, в числе перспективных направлений сотрудничества с Бурятией - поставка посадочного материала для организации плантаций по выращиванию жимолости и облепихи. Бурятские и алтайские аграрные ученые намерены в рамках соглашения совместно разработать новые сорта сельхозкультур. Лукьянов уверен, что это перспективное направление, так как у обоих регионов очень схожие природно-климатические условия - сухие степи и обилие солнца.

Единственная в Бурятии мараловодческая ферма появилась в 2019 году в Тункинской долине, на границе Бурятии и Иркутской области. Туда из Горного Алтая привезли более 60 маралов. В 2020 году началось производство сухих бальзамов, пантогематогена и других товаров из пантов.