Молочную ферму за 5 млрд рублей построят в Алтайском крае

ПРУТСКОЙ /Алтайский край/, 23 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Румелко" построит в селе Яново Заринского района Алтайского края молочную ферму стоимостью 5 млрд рублей, сообщил журналистам губернатор региона Виктор Томенко в рамках агрофорума "День сибирского поля" в среду.

Реализация проекта предусмотрена в рамках трехстороннего соглашения о социально-экономическом партнерстве между правительством Алтайского края, администрацией Заринского района и хозяйством "Блиновское", которое является дочерним обществом группы компаний "Румелко". Соглашение подписано в рамках агрофорума губернатором региона, главой Заринского района Сергеем Тимирязевым, гендиректором "Румелко" Сергеем Шерышевым.

"Планируется что инвесторы создадут животноводческий комплекс молочного направления примерно на 3 тыс. голов (коров - прим. ТАСС) , это даст возможность создать рабочие места примерно для двухсот человек, объем инвестиций оценивается в 5 млрд рублей. Это работа, налоги, производство, высококачественное молоко для наших переработчиков", - сказал губернатор.

Новый животноводческий комплекс, согласно планам инвестора, будет построен в 2021-2022 годах. Производимое молоко будет отгружаться на местные перерабатывающие предприятия.

Руководитель проекта строительства молочной фермы Александр Уманец позднее уточнил журналистам, что в проект будет вложено более 4,5 млрд рублей. "Производственная мощность планируется в объеме 30 тыс. тонн сырого молока в год. Комплекс будет рассчитан на 6 тыс. голов животных с молодняком. Планируем, что к концу 2022 года уже сможем принять больше половины животных, выйти на полную мощность планируем к середине 2023 года. Приоритет делаем именно на алтайских переработчиках молока - в Заринском, Рубцовском районах, в Барнауле", - пояснил Уманец.

Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля" проходит 23-24 июня на территории Сибирского агропарка. На площадке, где с 2011 года традиционно презентуют все достижения российского сельхозмашиностроения, в этом году представлено более 550 единиц техники, племенные сельхозживотные. В мероприятии участвуют более 280 компаний.