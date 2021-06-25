Регионы СФО рискуют не выполнить региональный экспортный стандарт вовремя

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Регионы Сибирского федерального округа могут до конца года не успеть внедрить региональный экспортный стандарт, который нацелен на создание благоприятных условий для экспорта и является частью нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщила директор по региональному проекту АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Наталья Минаева на совещании по вопросам внедрения регионального экспортного стандарта в Новосибирске.

"У нас действительно есть риск, что до конца этого года не внедрятся все 15 инструментов [регионального экспортного стандарта] во всех регионах [СФО]", - сказала она.

Согласно публичному паспорту регстандарта, в числе инструментов обозначены формирование и обучение управленческой команды субъекта РФ, разработка и реализация программы развития программы экспорта, создание центра поддержки экспорта, формирование базы экспортеров и другие.

Минаева отметила, что недостижение запланированных показателей вызвано в том числе объективными причинами. В частности, среди инструментов стандарта обозначена социально-экономическая стратегия развития субъектов до 2030 года, которая включает в себя экспортную составляющую. При этом в стране не разработана итоговая стратегия развития Российской Федерации до 2030 года, поэтому "большинство регионов ожидают ее выхода". "Один из инструментов - это присутствие региона в приоритетных странах. А если нет утвержденной стратегии, то сложно сориентироваться и посмотреть, присутствие там [есть] или нет", - отметила она.

Минаева отметила, что тему планируют обсудить в правительстве РФ, чтобы по возможности перенести некоторые из показателей на следующий год.

Согласно презентации экспортного центра, в настоящее время из 15 запланированных инструментов Алтайский край полностью внедрил шесть, Омская и Новосибирская области - пять, Томская область - три, Кемеровская и Иркутская области - один. В Красноярском крае, который также реализует стандарт, не внедрен полностью ни один инструмент. При этом на 31 июля регионы должны внедрить не менее семи инструментов.

О стандарте

Региональный экспортный стандарт 2.0 содержит унифицированные подходы по созданию благоприятных условий для экспорта с учетом региональной специфики. С его помощью планируется закрепить комплекс мер, при внедрении которых региональные власти смогут простимулировать экспортную деятельность компаний, а также сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта.

Стандарт разработан в соответствии с паспортом федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт".