В Алтайском крае наращивают объем коечного фонда почти до 3 тыс. мест

БАРНАУЛ, 25 июня. /ТАСС/. Медики Алтайского края наращивают объемы коечного фонда в связи с подъемом заболеваемости коронавирусом. В субботу в регионе развернут еще 750 коек, увеличив их общее число до 2897, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"На утро 25 июня в крае развернуто 2 тыс. 147 коек. Только за текущую неделю в регионе дополнительно открыли 1 тыс. 465 коек. Учитывая, что подъем заболеваемости продолжается, а места заполнены на 82%, уже 26 июня госпиталь будет развернут в Благовещенской центральной районной больнице, где будут 90 коек. Вновь полностью перепрофилируют для лечения COVID-19 Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн в Барнауле, а это еще 300 коек. Дополнительные места откроют в горбольнице №2 Бийска и №3 Рубцовска - 240 и 120 коек соответственно. Всего в субботу в регионе появятся еще 750 мест", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что с их появлением общий коечный фонд в регионе вырастет до 2 тыс. 897 мест. В Минздраве края также уточнили, что на пике заболеваемости в регионе работали 33 ковидных стационара с общей мощностью 5 тыс. 913 коек.

В Минздраве края отмечают повышенный интерес к вакцинации среди жителей региона. Так, из-за увеличения числа желающих поставить прививку, начали работать новые мобильные комплексы: в Барнауле такой комплекс появился у торгового центра на площади Спартака. Кроме того, увеличена продолжительность работы уже функционирующих мобильных комплексов. На территориях, где отмечены очереди в мобильные комплексы, открывают дополнительные кабинеты вакцинации в рядом расположенных поликлиниках. Ежедневно мобильные комплексы выезжают в 3-4 организации Барнаула для вакцинации организованных коллективов. Такие комплексы активно работают в школах, где вакцинируются педагоги. Рассматривается возможность выезда в фитнес-клубы для вакцинации их сотрудников.

Всего в регионе с начала пандемии COVID-19 заразились 53 тыс. 560 человек. В крае необходимо вакцинировать 1 млн 100 тыс. жителей, при этом пока число вакцинированных не превышает 300 тыс. человек.