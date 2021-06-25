В Иркутской области, где горят 40,5 тыс. га леса, искусственно вызвали осадки

ИРКУТСК, 25 июня. /ТАСС/. Самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков применили в пятницу в Иркутской области, чтобы потушить лесные пожары в отдаленных Катангском и Бодайбинском районах. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

У самолета-зондировщика по бортам закреплены специальные устройства, заряженные парапатронами с йодистым серебром. Воздушное судно заходит в облаках и производит отстрел. В результате вызванной реагентом реакции над лесными пожарами начинаются дожди.

"В Катангском и Бодайбинском районах для борьбы с лесными пожарами вызвали искусственные осадки. Иркутская область стала первым регионом в пожароопасном сезоне этого года, где ФБУ "Авиалесоохрана" применила самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон", - говорится в сообщении.

Таким образом в пятницу обработали семь очагов. Планируется, что самолет-зондировщик будет в Иркутской области еще два дня.

По данным Иркутской базы авиационной охраны лесов, на 25 июня в Приангарье зарегистрированы лесные пожары на площади почти 40,5 тыс. га. Самый крупный очаг находится в Катангском районе, он локализован на площади 32,5 тыс. га, этот пожар начался 2 июня из-за грозы. В районе введен режим ЧС. Такой же режим 24 июня ввели в Бодайбинском районе, где зарегистрировано десять очагов.

Лесные пожары в Приангарье тушат более 500 специалистов, в том числе 140 пожарных-десантников ФБУ "Авиалесоохрана". 26 июня прибудут еще 60 человек федерального резерва. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в выходные в некоторых районах региона сохранятся высокие классы пожарной опасности.