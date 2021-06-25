Дополнительно 60 десантников направят для тушения лесных пожаров в Иркутской области

ТАСС, 25 июня. Дополнительные 60 парашютистов-десантников экстренно направлены в Иркутскую область, которая в настоящее время занимает второе место в РФ по территории, охваченной лесными пожарами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте правительства региона.

"Направить в Приангарье дополнительные силы для тушения лесных пожаров - 60 парашютистов-десантников, которые прибудут в регион в субботу, 26 июня, из Читы", - сказано в сообщении.

Также для стабилизации ситуации будет продолжать работу вызывающий искусственные осадки самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон". Дополнительно был сформирован резерв из 90 сотрудников авиационной охраны лесов.

По данным Иркутской базы авиационной охраны лесов, на 25 июня в Приангарье зарегистрированы лесные пожары на площади почти 40,5 тыс. га. Самый крупный очаг находится в Катангском районе, он локализован на площади 32,5 тыс. га, этот пожар начался 2 июня из-за грозы. В районе введен режим ЧС. Такой же режим 24 июня ввели в Бодайбинском районе, где зарегистрировано десять очагов. Лесные пожары в Приангарье тушат более 500 специалистов, в том числе 140 пожарных-десантников ФБУ "Авиалесоохрана".