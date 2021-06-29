Подросток погиб в ДТП в Туве

ТАСС, 29 июня. Подросток погиб в ДТП в Дзун-Хемчикском районе Тувы, еще шестеро несовершеннолетних пострадали. Об этом в "ВКонтакте" сообщил врио главы республики Владислав Ховалыг.

"В Дзун-Хемчике произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семерых несовершеннолетних детей. Мальчик 2008 года рождения сел за руль машины и не справился с управлением. Он погиб на месте происшествия, двое находятся в больнице, четверым оказана разовая медицинская помощь", - сообщил Ховалыг.

По его словам, в город Чадан, административный центр района, выехала рабочая группа в составе представителей министерств общественной безопасности и образования и науки.

Ховалыг отметил, что в целом слабо работает социальный блок по организации детского летнего отдыха. "В нынешних условиях, когда все так же продолжается пандемия COVID-19, контроль должен быть всесторонний и жесткий. Даже незначительное упущение может привести к печальным последствиям. Требую усилить все профилактические мероприятия, призываю родителей быть ответственнее к жизни и здоровью детей, а также ни в коем случае не давать ключи от машины несовершеннолетним", - написал врио главы региона.