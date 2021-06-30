Стоимость строительства шести школ в Новосибирске составит 7 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Стоимость строительства шести школ на 5,7 тыс. мест, которые планируют возвести в Новосибирске в течение двух лет по модели ГЧП с участием госкорпорации развития ВЭБ.РФ, составит 7 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

"Общий объем инвестиций в указанные проекты составит 7 млрд рублей, срок ввода в эксплуатацию - не позднее 31 декабря 2022", - сказал он.

Министр добавил, что в настоящее время поступили частные инициативы для заключения концессионных соглашений по строительству объектов, однако конкретных участников рынка, заинтересованных в проекте, он не назвал. Решетников отметил, что инициативы находятся на рассмотрении министерства, ведется обсуждение финансово-экономических условий проекта.

По его словам, две школы на 550 и 1,1 тыс. мест планируется построить в Октябрьском районе города, две - в Ленинском районе на 825 и 1,1 тыс. мест. Еще две школы, рассчитанные на 1,1 тыс. учеников каждая, возведут в Кировском районе.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области, в административном центре которой более 70% школ работают в две смены из-за нехватки мест, построят шесть школ на 5,7 тыс. мест в течение двух лет по модели ГЧП с участием госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Общая проектная мощность учреждений составит более 5 775 мест, ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Сейчас у Новосибирской области есть потребность в строительстве еще как минимум 15 объектов проектной мощностью не менее 15 тыс. мест до конца 2024 года.