КЕМЕРОВО, 21 августа. /ТАСС/. Число пациентов с коронавирусом в Кемеровской области превысило 50 тыс. За прошедшие сутки выявлено 180 новых случаев заражения, сообщили в субботу журналистам в региональном оперативном штабе по недопущению распространения нового коронавируса.

Как ранее сообщила первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, на прошедшей неделе прекратилось снижение количества обращений за медицинской помощью в поликлиники, они зафиксированы на уровне прошлой недели. При этом уровень заболеваемости позволяет поликлиникам региона работать в обычном режиме. Количество госпитализированных снизилось по сравнению с прошлой неделей на 5-7%.

"Оперативная информация по коронавирусу 21.08.2021 - 50 086 случаев заболевания выявлено, 47 226 выздоровевших, 1 087 скончались, 11 150 на домашней изоляции, в медицинских стационарах и в обсерваторах", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 180 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Семь пациентов умерли, 187 человек выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1 773 пациента с диагнозом COVID-19.

По данным Минздрава Кузбасса, на 21 августа вакцинировано свыше 771,3 тыс. человек, в том числе 209,3 тыс. из них - в возрасте старше 60 лет. Всего в план вакцинации от новой коронавирусной инфекции включены 1,2 млн взрослых жителей региона.