Музей в районе стоянки древнего человека в Приангарье создаст до 1 тыс. рабочих мест

ИРКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Музейный комплекс, который планируется создать в селе Мальта Иркутской области, где расположена одна из наиболее известных позднепалеолитических стоянок Сибири, позволит создать до 1 тыс. рабочих мест. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе правительства региона.

Стоянка Мальта была открыта в 1929 году, когда один из крестьян решил углубить погреб и откопал кость мамонта. Проведенные впоследствии работы позволили ученым выяснить, что на этом месте 21-23 тыс. лет назад была тундра, где жили мамонты, носороги и бизоны, мясо и шкуры которых использовали местные жители. На месте стоянки было найдено около 30 фигурок венер палеолита, вырезанных из бивня мамонта. Их обнаружили советские археологи, фигурки хранятся в Эрмитаже.

"В Иркутской области создадут музейный комплекс на территории стоянки древних людей. Реализация проекта позволит создать 700 - 1 тыс. рабочих мест", - говорится в распространенном сообщении.

Как отметили в пресс-службе, привлекательность объекта заключается в его транспортной доступности: до комплекса можно добраться на самолете благодаря его близости к иркутскому аэропорту, железной дорогой, автомобилем по трассе Р-255 "Сибирь" и водным маршрутом по реке Белой. Как отметил губернатор региона Игорь Кобзев, на реализацию проекта потребуется несколько лет. В настоящее время необходимо завершить разработку проекта и определиться с источниками финансирования.

Проект позволит создать туристический кластер, планируется развивать три площадки. Первая находится рядом со скульптурой "Мамонты" площадью 5 га, там построят информационный центр, мини-гостиницы, кафе, рестораны, сувенирные лавки, современные художественные галереи, открытые пространства для событийного туризма. Вторую площадку площадью 2,2 га займет научно-музейный комплекс с полифункциональным музеем, выставочными галереями, научно-исследовательским центром, интерактивной детской площадкой.

Третьей площадкой станет рекреационный кластер площадью 6,88 га. Территория расположена месте бывшего пансионата "Мальтинский", что позволит комплексно благоустроить пространство и перезапустить лечебный профилакторий. В природном сосновом парке построят санаторий, многофункциональный парк с местами активного и спокойного отдыха, с площадкой для мероприятий, спортивные, детские, игровые зоны, гриль-зоны, амфитеатр с кинотеатром под открытым небом.

О стоянке

Пресс-служба регионального правительства сообщала, что власти Иркутской области планируют создать археологический туристический центр, который будет включать в себя два объекта, один из которых будет находиться в районе стоянки древнего человека Мальта, являющейся одной из старейших в Сибири. Второй объект - Глазковский некрополь в Иркутске.

С прошлого года на месте стоянки проводятся археологические спасательные работы, так как по ее территории пройдет дорога. Кандидат исторических наук, директор научно-исследовательского центра "Байкальский регион" Екатерина Липнина ранее сообщала ТАСС, что при раскопках найдено несколько десятков тысяч предметов, возраст которых от 8 до 30 тыс. лет. В том числе это фрагменты костей вымерших животных, предметы быта древнего человека.