Козлов заявил, что ликвидация двух свалок в Омске начнется в 2022 году

ТАСС, 14 сентября. Ликвидация двух свалок в Омске, на которые жители города пожаловались президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии, начнется в 2022 году, заявил во вторник министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов на совещании главы государства с правительством и руководством "Единой России". Еще по двум свалкам ведется проектирование.

"На прямой линии люди из Омска с вами поднимали вопрос по свалкам. С губернатором эта тематика отработана, и с 2022 года две свалки в Центральном и Советском районах (округах - прим. ТАСС) в Омске - почти 45 га - будут начаты в работу. Еще две находятся на стадии проектирования", - сказал Козлов.

26 августа в ходе визита в Омске вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала, что рекультивация свалок в Омске обойдется в сумму порядка 3,6 млрд рублей и будет произведена за счет федерального бюджета. Их общая площадь составляет более 180 га.

В июле Генеральная прокуратура РФ объявила предостережение министру природных ресурсов и экологии Омской области Илье Лобову из-за срывов сроков разработки проектно-сметной документации для рекультивации свалок в Омске по нацпроекту "Экология". Кроме того, в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным жители Омска пожаловались на плохую экологию в регионе. В ответ на обращение президент заявил, что власти региона до сих пор не подали заявки на ликвидацию двух наиболее крупных мусорных полигонов в Омске и призвал ускорить этот процесс. Путин также поручил кабмину и региональным властям до 1 ноября принять меры по сокращению срока ликвидации в городе несанкционированных свалок.