Первый снег выпал в регионах Западной Сибири

НОВОСИБИРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Первый снег выпал в нескольких регионах Западной Сибири из-за холодного циклона, который пришел с северных территорий. Похолодание продлится до конца сентября, сообщили ТАСС в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) в среду.

По данным УГМС, температура воздуха в регионах варьируется от плюс 8 до минус 1 градуса Цельсия.

"Это связано с тем, что на территории Западной Сибири располагается очаг холода, обширный и холодный циклон, который малоподвижен. Его центр находится над севером Томской области. В тыловой части циклона воздух поступает в районы Новосибирской, Томской, Кемеровской областей из района Норильска, Салехарда, Туруханска, то есть с северных районов Сибири. Это воздух с температурами дневным слабо положительными или близкими к нулю и осадками в виде дождя, в ночные часы может пролетать мокрый снег", - сообщили в УГМС.

Отмечается, что, несмотря на похолодание, об установлении на территории Западной Сибири снежного покрова говорить рано, поскольку снег все равно тает в дневные часы. "Это пролетающие снежинки или снежная крупа, некоторые метеостанции фиксируют это как град, то есть это ледяные частицы", - уточнили в УГМС. В управлении добавили, что волна холода продлится до конца сентября. Это объясняется тем, что теплый атлантический воздух, который раньше приходил на территорию Западной Сибири, блокирован мощным антициклоном на Урале.

В УГМС отметили, что в прошлом году снега в Сибири в этот период не наблюдалось из-за аномально теплых температур в сентябре.