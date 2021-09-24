Почти 8 тыс. жителей Барнаула остались без горячей воды из-за аварии при запуске отопления

БАРНАУЛ, 24 сентября. /ТАСС/. Около 8 тыс. жителей Октябрьского района Барнаула остались без горячей воды из-за повреждения трубопровода в процессе запуска отопления, сообщает в пятницу пресс-служба Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании.

"Бригада теплосетевого подразделения выехала на устранение дефекта в районе улицы Петра Сухова, 32, который появился в процессе запуска отопления. Аварийно отключаем ресурс у 7 тыс. 968 жителей Октябрьского района. Горячей воды не будет у жителей, которые подключены к поврежденному трубопроводу, по предварительным подсчетам, до 21:00 местного времени (17:00 мск)", - говорится в сообщении.

Запуск отопления начали в Барнауле на текущей неделе. По последним данным, тепло в городе получили 42% многоквартирных домов, более 90% школ и детсадов.

Температура воздуха в Барнауле в пятницу составляет 3 градуса. На ближайшие дни прогнозируется выпадение снега.