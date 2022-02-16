Ростехнадзор нашел свыше 180 нарушений на заводе "Тяжстанкогидропресс" в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Более 180 нарушений в области электроэнергетики обнаружили специалисты Ростехнадзора на заводе "Тяжстанкогидропресс" в Новосибирске, где ранее сложилась тяжелая экономическая ситуация. На руководство юрлица и должностных лиц предприятия возбуждены дела об административном правонарушении, сообщается на сайте Сибирского управления Ростехнадзора.

"В ходе проверочных мероприятий было выявлено 186 нарушений обязательных требований в области электроэнергетики. Установлено, что не проводится техническое освидетельствование оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на предприятии также не проводится ремонт оборудования трансформаторных подстанций и не обеспечена защита от коррозии открыто проложенных заземляющих проводников. По результатам проверки руководителю предприятия выданы акт и предписание об устранении выявленных нарушений в установленные сроки. "В отношении юридического лица и должностных лиц ПАО "Тяжстанкогидропресс" возбуждены дела об административном правонарушении", - уточнили в ведомстве.

Завод "Тяжстанкогидропресс" - один из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков, гидравлических прессов и другого промышленного оборудования. В конце 2020 года стало известно о экономических трудностях на предприятии, у которого скопилась большая задолженность перед кредиторами. В ноябре прошлого года власти оценивали ее в 1,8 млрд рублей. Весной 2021 года на заводе прошли массовые увольнения сотрудников. СК возбудил уголовное дело о невыплате зарплат. В октябре 2021 года Арбитражный суд Новосибирской области ввел на ПАО "Тяжстанкогидропресс" процедуру наблюдения. В середине февраля были задержаны бывшие руководители предприятия Николай Степакин и Виктор Арановский по подозрению в мошенничестве.