В Туве утвердили стратегию развития тувинского языка для сохранения его престижа

ТАСС, 23 августа. Глава Тувы Владислав Ховалыг подписал указ, утверждающий стратегию развития тувинского языка, сообщает правительство республики.
"Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг подписал указ, утверждающий стратегию развития одного из государственных языков республики - тувинского языка. Документ создан для разработки и реализации мер по расширению общественных функций, повышению престижа, сохранению и развитию норм и словарного фонда тувинского языка, а также формированию и развитию тувинско-русского и русско-тувинского паритетного билингвизма", - говорится в сообщении.
По данным правительства, основная задача стратегии - создать условия для полноценного изучения тувинского языка. "Как результат - остановить языковой сдвиг и восстановить передачу родного тувинского языка детям в естественных условиях", - пояснили в пресс-службе.
Стратегия разработана до 2033 года. В ее рамках предполагается работа с детскими садами и школами, проведение различных мастер-классов для детей, дополнительное обучение педагогов, а также разработка пособий и методичек.
Свои предложения по разработке стратегии внесли более 40 человек - ученые-лингвисты, общественные деятели, блогеры.
Тувинский язык относится к группе тюркских языков. На нем говорят около 97% тувинцев.