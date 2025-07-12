Участники ралли "Шелковый путь" считают Сибирь местом, куда хочется вернуться

Руководитель проекта Владимир Чагин отметил, что участники и зрители получат новые впечатления, наблюдая за тем, как спортсмены проходят трассу

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Гостеприимство Сибири, из городов которой неоднократно стартовало Международное ралли "Шелковый путь", дает повод вернуться не только в соревновательном режиме, но и в качестве туристов. Об этом заявил руководитель проекта Владимир Чагин.

"Хоть мы и уже неоднократно были в Сибирском федеральном округе, стартовали и в Омске, и в Томске, и в Иркутске, всегда мы после финиша сохраняли желание вернуться сюда вновь. И мы, организаторы, и участники. Потому что гостеприимство сибирской земли всегда располагает, всегда дает повод сюда приехать не только в режиме соревнований, но и с семьями, с друзьями - в туристическом формате", - сказал Чагин.

Он добавил, что участники и зрители получат новые впечатления, наблюдая за тем, как спортсмены проходят трассу. Чагин также поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке к старту ралли, а также пожелал удачи спортсменам.

Официальный старт 15 международному ралли "Шелковый путь" будет дан 12 июля в Иркутске. Маршрут юбилейной гонки соединит Россию и Монголию. Из Иркутска участники отправятся в путь к берегам Байкала - в город Байкальск, затем преодолеют степи и пески Монголии, пустыню Гоби и предгорья Алтая.

Финишируют 22 июля в Горно-Алтайске, где на центральной площади города состоится церемония чествования победителей. Общая протяженность маршрута составит свыше 4 800 км. Ралли включает в себя 11 этапов, из них два кольцевых и два марафонских этапа. Общая протяженность скоростных участков гонки составит свыше 2 400 км.

К участию заявлены 100 экипажей на мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, внедорожниках и грузовиках. Это представители 15 стран. Соревнование пройдет под эгидой Российской автомобильной федерации и Монгольской федерации автомобильного и мотоциклетного спорта.