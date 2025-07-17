В Горном Алтае ввели запрет на перевозку опасных грузов и использование БПЛА

В правительстве Алтая сообщили, что эта мера начнет действовать с 20 июля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Временный запрет на использование воздушного пространства и перевозку опасных грузов ввели на территории Горно-Алтайска и Майминского района Республики Алтай. Запрет начнет действовать с 20 июля, сообщили в правительстве региона.

"В целях безопасности на территории города Горно-Алтайска и Майминского района вводятся ограничения в использовании беспилотных летательных аппаратов. <…> Кроме того, вводится запрет на перевозку опасных грузов, включая взрывчатые вещества, радиационные материалы, токсичные химикаты, оружие и боеприпасы", - сообщили в правительстве. Запрет в обоих случаях действует с 07:00 20 июля до 00:00 27 июля.

Исключениями станут полеты, которые будут осуществляться органами государственной и местной власти, а также полеты, "проводимые в целях авиационного сопровождения международного ралли "Шелковый путь". Сообщается, что перевозка топлива, горюче-смазочных материалов и прочих опасных грузов возможна с 23:00 до 7:00.