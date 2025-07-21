В ближайшее время планируется уложить геотекстиль для дополнительного укрепления, сообщили в мэрии города

НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. Последствия размыва грунта на дамбе Октябрьского моста ликвидировали специалисты в Новосибирске. Поврежденный участок укреплен, сообщили в мэрии города.

"Специалисты <…> в кратчайшие сроки организовали работы по разбору и вывозу грунтовых наносов, укреплению поврежденного участка дамбы, восстановлению дорожного покрытия и тротуаров, монтажу колодца, гидроизоляции и засыпке с последующим уплотнением", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале мэрии.

Сейчас рабочие формируют поверхность разрушенного откоса дамбы. В ближайшее время планируется уложить геотекстиль для дополнительного укрепления конструкции.

Вечером 17 июля Новосибирск столкнулся с мощным ураганом и ливнем, которые привели к падению деревьев, временным проблемам с электроснабжением и размыву дамбы Октябрьского моста. Впоследствии власти ввели на объекте режим повышенной готовности для ускорения восстановительных работ.