НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия сдерживают уборочную кампанию в Новосибирской области. Дожди пришли в регион из соседней Омской области, сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве министр сельского хозяйства Андрей Шинделов.

В начале августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в основных аграрных регионах Сибири - Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях - в ближайшие дни произойдет резкое, сразу на 8-10 градусов, снижение температуры воздуха. Вместе с похолоданием в Сибирь пришли и интенсивные осадки.

"Крайне сдерживается обмолот зерновых культур. Пока только 16 тыс. га обмолочены. Средняя урожайность показывает на уровне 35 центнеров с га. <…> Погода неблагоприятная. Точно такие же неблагоприятные погодные условия в Омской области складываются, которые к нам постепенно перетекают", - сказал министр.

Шинделов уточнил, что в уборке зерновых задействован 21 район из 30, аграрии также приступили к уборке силосных культур, овощей и картофеля.

Дожди и похолодания грозят снижением качества и объема урожая, сообщал ранее ТАСС директор Омского аграрного научного центра Максим Чекусов. Он отметил, что такая погода также влияет на другие культуры, в частности горох. В случае полегания посевов будет усложнена уборка, снизятся и объем, и качество урожая.

Прогнозируемый сбор зерновых и зернобобовых в Новосибирской области в 2025 году ожидается на уровне предыдущего года - 2 млн 415 тыс. га. Регион входит в тройку крупнейших сельскохозяйственных регионов Сибири.