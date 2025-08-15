Нововведение позволяет удерживать влагу и снижать эрозию

БАРНАУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Ученые Алтайского аграрного университета адаптировали технологию возделывания без обработки почвы No-Till под сезонно-мерзлотные почвы. Новый способ позволит сохранить запасы влаги, снижая плотность почвы в корнеобитаемом слое, говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.

Технология No-Till предусматривает отказ от вспашки земли, сохранение на поверхности поля растительных остатков и минимальное вмешательство в почву. Это помогает удерживать влагу, снижает эрозию и улучшает ее структуру. Однако на почвах, которые каждую зиму промерзают, возникает проблема - со временем земля уплотняется, а весной талая вода уходит в глубокие слои или стекает, становясь недоступной для растений.

Разработанный учеными университета способ решает задачу на сезонно-мерзлотных почвах за счет редкого глубокого щелевания: один раз за четырехпольный севооборот осенью в почве делают узкие прорези глубиной 45-80 см на расстоянии до 1,2 м друг от друга.

"Накопившаяся дополнительная влага в почве за счет щелевания приводит к увеличению набухаемости почвы, что положительно влияет на формирование оптимальной для культур плотности сложения. За счет увеличения объема почвы ее плотность значительно снижается и стимулирует рост корневой системы растений в более глубокие слои и тем самым способствует более полному удовлетворению культур в потребностях влаги", - говорится в патенте.

По словам авторов, метод особенно полезен в регионах с коротким вегетационным периодом и позволяет увеличить урожайность зерновых культур без отказа от принципов бережного земледелия.

О почвах

Сезонно-мерзлотные почвы распространены преимущественно в Сибири и на Дальнем Востоке. В этих регионах традиционная вспашка затруднена из-за промерзания грунта зимой, что ограничивает возможности для возделывания зерновых культур.