Подача воды прекратилась из-за аварии на сетях водоснабжения

КЕМЕРОВО, 21 августа. /ТАСС/. Авария на сетях водоснабжения произошла в городе Белово Кемеровской области, в результате чего без воды остались 660 многоквартирных и 16 тыс. частных домов. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк во время прямого эфира в соцсетях.

"Есть аварийная ситуация. После проведения плановых работ по переключению водовода произошла разгерметизация задвижки. Продолжаются работы по устранению. Очень серьезная ситуация, без холодной воды 660 многоквартирных домов и 16 тысяч домов частного сектора", - сказал Середюк.

Глава города Сергей Алексеев добавил, что создан оперативный штаб. На данный момент коммунальщики демонтировали неисправную муфту, нарастили участок трубы, в ближайшее время планируется монтаж новой муфты. Организован подвоз воды.

"Мы планируем, что работы до конца сегодняшнего дня технически выполним. Но сразу воду не подадим, потому что по технологии после пайки муфты вода должна технологически отстояться. Мы планируем в ночь запустить водовод, чтобы поздней ночью или ранним утром пошла вода", - сказал Алексеев.

Белово расположен в Кемеровской области примерно в 100 км от областного центра. В городе проживает свыше 110 тысяч человек.