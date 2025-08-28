Благодаря этому устройству можно существенно повысить количество фотонов, это позволит сократить время эксперимента, пояснил руководитель проекта "Научные станции" НГТУ в ЦКП "СКИФ" программы "Приоритет-2030" Иван Батаев

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Уникальное оптическое фокусирующее оборудование - мультипризматические линзы - на станции СКИФ позволят ускорить эксперименты в 50 раз. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС руководитель проекта "Научные станции" Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) в ЦКП "СКИФ" программы "Приоритет-2030" Иван Батаев.

"Само устройство один из элементов большой оптической цепи. Благодаря этому устройству мы сможем существенно повысить количество фотонов. Фактически это позволит сократить время эксперимента. Мы ожидаем, что сможем сократить время в 50 раз", - сказал он.

Речь идет об использовании мультипризматических линз. Их конструкция обладает пилообразным профилем, что напоминает челюсти крокодила. Конструкция линз позволяет собирать и концентрировать жесткое излучение, а также создавать параллельные пучки и пучки с повышенной плотностью потока, что важно для материаловедов. Изготовлением оборудования займутся в БФУ имени Канта, в настоящее время готов макет конструкции.

НГТУ представил проект экспериментальной станции второй очереди ЦКП "СКИФ", ввод которой ученые рассчитывают в 2027-28 годах. Станция носит название "Инженерное материаловедение". На впервые в мире будет использоваться уникальная оптическая схема для фокусировки высокоэнергетического рентгеновского излучения.

Станция предназначена для исследования технологий, которые используются в промышленности при производстве и обработке различных конструкционных материалов - металлов, керамик, композитов, порошковых смесей, сложных химических соединений. Ученые будут исследовать, как ведут себя материалы в различных технологических процессах, таких как сварка, литье, термическая обработка и обработка давлением. Кроме этого, ученых интересуют вопросы прочности, пластичности, разрушения, поведения при циклических нагрузках, так называемая усталость материалов.

"Мы будем исследовать материалы с помощью фотонов высоких энергий, смотреть, что происходит с их атомной структурой, проводить дифракционные исследования, определять элементный состав и фиксировать его изменение, то есть решать достаточно большой спектр вопросов", - отметил Батаев.

