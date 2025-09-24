В Приангарье женщина похитила деньги у близких пропавших в зоне СВО бойцов

Ее задержали сотрудники полиции

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Иркутской области женщину, которая выманивала деньги, предлагая помощь женам и матерям в поиске военных, пропавших в зоне СВО. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По имеющимся данным, жительница села Хомутово находила в тематических сообществах одного из мессенджеров родственников и близких военнослужащих, пропавших без вести в зоне СВО, и предлагала организовать их поиски. Получив денежные средства, сообщала, что бойцы погибли", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что, узнав о том, что потерпевшие обратились в правоохранительные органы, женщина стала оказывать на них психологическое давление, требуя забрать заявления.

Возбуждено два уголовных дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). "Злоумышленница задержана полицейскими по адресу проживания и заключена под стражу", - пояснила представитель МВД. По ее словам, имеются основания полагать, что задержанная может быть причастна к серии аналогичных преступлений. Предварительное расследование продолжается.