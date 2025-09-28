В регионе ввели режим неблагоприятных метеорологических условий

ОМСК, 28 сентября. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), при котором предприятия обязаны снизить выбросы в атмосферу, введен в Омской области, жители которого регулярно жалуются на загрязнение воздуха. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"По информации ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" с 19:00 (16:00 мск) 28 сентября до 08:00 (05:00 мск) 29 сентября на территории Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, объявляется период НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

При этом режиме предприятия обязаны сократить выбросы в атмосферу: промышленные - минимум на 15-20%, тепло- и электрогенерирующие - на 5-10%.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам лета 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 76-е из 83 мест и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.