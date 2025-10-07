Артиллеристы Южной группировки уничтожили четыре пункта управления БПЛА ВСУ

Также был ликвидирован украинский пикап

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты группировки войск "Южная" уничтожили четыре пункта управления беспилотниками и пикап украинских боевиков. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ходе выполнения боевых задач разведчики 100-й мотострелковой бригады обнаружили два пункта управления БПЛА противника на краматорско-дружковском направлении СВО. Координаты были переданы расчету 122-мм орудия Д-30. Операторы разведывательных БПЛА обнаружили антенны управления противника, расположенные у домов, и после этого передали координаты артиллеристам бригады. После получения данных о местоположении цели расчет орудия Д-30 несколькими попаданиями уничтожили пункт управления противника", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что также в ночное время суток был уничтожен второй пункт управления вместе с живой силой противника.

Кроме того, в министерстве рассказали о боевой работе артиллеристов группировки близ населенных пунктов Северск и Звановка. Так, подразделения, продолжая вести огневое поражение тылов противника и контрбатарейную борьбу, выявили и уничтожили пункт управления беспилотной авиацией противника в районе Северска.

"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, операторы БПЛА и артиллеристы Южной группировки войск в ходе ведения разведки обнаружили пункт управления беспилотниками и передвигающийся пикап противника в районе Звановки. Точными попаданиями все цели были поражены", - добавили в Минобороны.