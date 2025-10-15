В Кузбассе заму владельца пансионата ужесточили наказание после пожара с погибшими

Олесю Ермоленко направили для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима на три года

КЕМЕРОВО, 15 октября. /ТАСС/. Кемеровский районный суд Кемеровской области ужесточил наказание супруге и заместителю владельца пансионата "Золотой век" Олесе Ермоленко, где в январе 2022 года при пожаре погибли четыре человека. Условное наказание заменено на исправительную колонию, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Ранее владельца пансионата "Золотой век" Романа Бакуто приговорили к 3,5 года исправительной колонии строгого режима. Ермоленко - к трем годам условно с испытательным сроком три года. Также удовлетворен гражданский иск от потерпевших на возмещение морального вреда.

"В связи с мягкостью назначенного осужденной наказания государственный обвинитель обжаловал данный приговор в апелляционном порядке. Кемеровский областной суд согласился с доводами стороны обвинения и отменил условное осуждение виновной. Женщина направлена для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима на 3 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, руководство на протяжении полутора лет не соблюдали требования пожарной безопасности в пансионате, что привело к пожару в январе 2022 года, жертвами стали четыре постояльца. Возгорание произошло на первом этаже двухэтажного здания в селе Березово Кемеровской области. Пострадавшими признаны 52 человека.