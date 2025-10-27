ВС РФ "Ланцетом" уничтожили гаубицу М777 на северском направлении

Военнослужащий 123-й бригады с позывным Бах рассказал, что расчет постоянно поддерживает в готовности не менее 10 дронов для оперативного реагирования

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-центр группировки войск "Южная"/ ТАСС

ЛУГАНСК, 27 октября. /ТАСС/. Подразделения 123-й бригады отдельной роты БПЛА Южной группировки войск на северском направлении с применением беспилотника "Ланцет" уничтожили гаубицу М777 западного производства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре группировки.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчетом "Ланцетов" отдельной роты БПЛА уничтожена гаубица М777 к Западу от Северска", - говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС военнослужащий 123-й бригады с позывным Бах, расчет постоянно поддерживает в готовности не менее 10 дронов "Ланцет" для оперативного реагирования. При получении координат цели подготовка к вылету занимает от 10 до 15 минут, после чего беспилотник отправляется на выполнение боевой задачи.